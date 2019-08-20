Прокуратура накажет компании за нарушения при обращении с отходами в Красносельском районе

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что сразу две компании не исполняют закон.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Уточняется, что компании «Жилкомсервис №2 Красносельского района» и «Жилищник» нарушают законодательство при обращении с отходами. Компании должны были сделать специальное помещение в жилых домах, чтобы они могли там хранить отработанные ртутьсодержащие лампы. Таковых площадок в многоквартирных домах обнаружено не было.

Теперь компаниям предстоит устранить нарушения, либо последует наказание.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что прокуратура нашла в Центральном районе медцентр без лицензии.

В ведомстве отметили, что в «Центре медицинской помощи «Вальмед». Во время проверки выяснилось – услуги по остеопатии в отсутствии лицензии.

Помимо прочего, кабинет врача-невролога не соответствуют стандартам здравоохранения, а на сайте учреждения нет возможности оставить отзыв о предоставляемых услугах.