На развязке КАД с дорогой «Петербург — Матокса» на год перекроют полосу

Полосу КАД перекроют почти на год. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Полосу КАД перекроют почти на год. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ремонтные работы предвещают пробки на развязке КАД с трассой «Петербург — Матокса». На участке на год перекроют одну полосу.

С 21 августа 2019 года по 15 июня 2020 года для движения транспорта будут недоступны полоса безопасности и первая полоса.

На второй, третьей и четвертой полосах введут ограничения скорости. Максимальная скорость движение на участке составит 50 км/час.

«Данные ограничения вводятся для устройства примыкания строящихся съездов к КАД» — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отметим, что работы связаны с подключением к КАД международного автовокзала транспортно-пересадочного узла «Девяткино».

Ряд ограничений уже введены. В частности, перекрыта полоса безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на два дня закрывается трамвайное и троллейбусное движение по Тихорецкому проспекту у Северного потока.