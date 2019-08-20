Из-за работ на Тихорецком проспекте трамваи и троллейбусы уходят на перерыв

Из-за работ на Тихорецком проспекте трамваи и троллейбусы уходят на перерыв
Маршруты трамваев изменятся. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге из-за ремонта в зоне трамвайных путей закрывается трамвайное и троллейбусное движение по Тихорецкому проспекту у Северного потока.

Работы продлятся с 5 утра 24 августа до 5 утра 26 августа, сообщают в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Временно закрывается движение троллейбусов №4 и №21, а также трамвая №9.

Трамвай №20 начнет движение от конечной «Проспект Культуры» по проспектам Культуры и Луначарского. Далее — до станции «Проспект Энгельса» у проспекта Луначарского». Обратный его путь пройдет по проспектам Энгельса, Просвещения и Культуры.

Трамвай №55 стартует от остановки «Ж/д станция Ручьи» и проследует по проспектам Науки и Тихорецкому, Политехнической улице, проспектам 2-му Муринскому и Испытателей до конечной.

Маршрут трамваев №61 пройдет от конечной «Суздальский проспект» по Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, улице Руставели. Далее — по проспекту Науки, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому и Лесному проспектам, улицам Академика Лебедева и Комсомола до остановки «Площадь Ленина».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что линию скоростного трамвая «Чижик» планируют продлить до Всеволожского района.

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