На Ленобласть обрушатся ливни и сильный ветер с Финского залива

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На Ленобласть в середине недели обрушатся ливни и сильный ветер. Об ухудшении погодных условий предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.

Дожди нагрянут в отдельные районы Ленобласти 21 и 22 августа. В среду осадки ожидаются на юге региона. В четверг — преимущественно на востоке.

Близ побережья Финского залива 22 августа прогнозируют усиление ветра. Порывы его достигнут 12-14 м/с.

Непогода, как отметили в МЧС, повышает вероятность ДТП, происшествий на акваториях и в небе над Ленобластью. Помимо этого, существует опасность подтоплений.

Жителей региона просят воздержаться от походов в лес и выходов на водоемы.

Температура воздуха днем 21 августа составит 15-18 градусов тепла, 22 августа- 17-22 градуса тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге последняя декада августа обещает быть дождливой. По прогнозам синоптиков, осадки вернутся в город в среду, 21 августа, и останутся до конца недели.