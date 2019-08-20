Недосып может быть смертельно опасен

Отсутствие регулярного сна может привести к развитию потенциально опасных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме считают, что у людей, страдающих бессонницей, увеличивается риск развития ишемии и инсульта. Об этом сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1,3 млн испытуемых, среди которых были здоровые люди и люди с заболеваниями сердца. Результаты исследования показали, что обладание вариантов генов, способствующих развитию бессонницы, увеличивает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты также учитывали уже проведенные исследования, в которых говорилось, что бессонница, от которой страдают около 30% населения планеты, приводит к развитию сердечной недостаточности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые объяснили причину появлений таинственных кругов на полях.