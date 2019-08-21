Минприроды намеревается добиться 100% утилизации товаров и упаковки

Министерство природы выступило с предложение повысить уровень утилизации товаров и упаковки до 100%, сейчас данный уровень составляет 5-35%. Это позволит внести вклад в спасение всемирной экологии и увеличить доходы от экосбора.

Российское правительство вернулось к идее полной утилизации товаров и упаковки. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо ведомства.

Сейчас на территории страны утилизируются 5-35% продукции и выплачивается экосбор. В прошлом году было собрано 2,2 миллиарда рублей экосбора. Правительство намерено увеличить доход от него до 136 миллиардов в год.

Кабмин должен рассмотреть соответствующий вопрос до середины следующего года. Сроки повышения нормативов пока неизвестны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Валуев решит проблемы с мусором в Петербурге. По словам Валуева, в Северной столице может появиться от 50 до 200 экопунктов, в которых петербуржцы смогут сдать на вторичную переработку пластик, металл, макулатуру и стекло. Расположение точек будет комфортным и в пешей доступности для горожан.