На Караваевской столкнулись две иномарки

На Караваевской столкнулись две иномарки
Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Все произошло сегодня утром, 21 августа, на Караваевской улице. Столкнулись белый KIA Rio и черный Renault Sandero.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Причина аварии неизвестна. Из двух автомобилей наибольший ущерб в результате ДТП получила белая иномарка. Осколки и куски капота разбросаны около места происшествия.

Пользователи также написали, что инцидент произошел в 8 утра. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о неизвестном «перевертыше» на Касимовской улице. Перевернутый легковой автомобиль на проезжей части заметили очевидцы, о чем сообщили в социальных сетях. На место прибли сотрудники ДПС.

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