С Авангардной угнали Toyota RAV4 за 2 млн рублей

Автомобиль угнали в период с 19 по 20 августа. Фото: pixabay.com

Автомобиль угнали в период с 19 по 20 августа. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Санкт-Петербурга злоумышленник угнал внедорожник стоимостью более 2 млн рублей.

В отдел полиции обратился 49-летний владелец днем ранее, 20 августа, в 8:35. Toyota RAV4 похитили от дома No23 по Авангардной улице в период с 13 часов 19 августа до 8 часов 20 августа.

Свой автомобиль мужчина оценил в 2,036 млн рублей.

Как стало известно GazetaSPb, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Видеорегистратора в автомобиле в автомобиле не было, как и видеокамер на месте происшествия.

Ранее в GazetaSPb сообщали об ограблении велосипедиста. Все произошло в поселке Вырица. У мужчины украли телефон, деньги и средство передвижения. Злоумышленника задержали по «горячим» следам.