Мужчину избили до полусмерти и оставили на Богословском кладбище

С кладбища в Калининском районе Петербурга был госпитализирован избитый мужчина. Пострадавшего обнаружил прохожий.

О случившемся в отдел полиции сообщили днем ранее, 20 августа. Около 9:30 утра 27-летний прохожий увидел на Богословском кладбище гражданина в тяжелом состоянии, после чего вызвал скорую помощь.

В результате розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Неработающим гражданам 33 и 38 лет.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере наказания в отношении задержанных.

Ранее в GazetaSPb сообщали об угоне автомобиля, стоимостью более 2 млн рублей. Его похитили с Авангардной улицы Петербурга. Возбуждено уголовное дело.