Сотрудника Роспотребнадзора привлеки к ответственности после проверки юрлица

Прокуратура Петроградского района проверила работу территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Ведомство изучило, как проходили проверки предпринимателей в Приморском, Петроградском, Курортном и Кронштадском районах.

Выяснилось, что сотрудник территориального отдела Управления Роспотребнадзора при включении информации в Единый государственный реестр проверок внес результаты проверок одного из юрлиц не в полном объеме.

В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Провинившегося сотрудника привлекли к ответственности — ему выписали предупреждение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура Красносельского района нашла нарушения в работе компаний «Жилкомсервис №2 Красносельского района» и «Жилищник». Они допустили недочеты при обращении с отходами.