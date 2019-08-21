Количество высокопроизводительных рабочих мест в Петербурге превысило 1 млн

К 2020 году количество высокопроизводительных рабочих мест должно вырасти до 1,14 млн. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

К 2020 году количество высокопроизводительных рабочих мест должно вырасти до 1,14 млн. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По данным статистики, в 2018 году количество высокопроизводительных рабочих мест в Петербурге выросло на 10,4%. Общее их число превысило 1 млн 033 тыс. единиц.

«Большая часть высокопроизводительных рабочих мест (около 15%) в Санкт-Петербурге сосредоточена в реальном секторе», — отметил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Такой показатель, как подчеркнул Москаленко, указывает на эффективную структуру экономики города, в основе которой лежат внедрение современных технологий и рост производительности труда.

По итогам 2018 года Петербург стал вторым в России по количеству высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ).

Создание и модернизация ВПРМ — одна из задач, поставленных в рамках майских указов президента. Перед Петербургом стоит задача увеличить их число к 2020 году до 1,14 млн.

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