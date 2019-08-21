Пулково из-за долга пригрозил «России» прекращением обслуживания

Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» ООО «Воздушные ворота Северной столицы» предупредила авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания рейсов.

Причиной этого стал авансовый долг в 123 млн рублей. При этом долга, как заверили в авиакомпании «Россия», еще в июле не было.

«После тщательного расследования авиакомпанией причин появления этой задолженности выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера и базового перевозчика, на которого приходится 29,6% от объема перевозки пассажиров, предоплату», — приводит слова представителя авиакомпании ТАСС.

Финансовые условия, как утверждают в «России», были пересмотрены в одностороннем порядке. Сейчас авиакомпания намерена предпринять все доступные законом действия для урегулирования ситуации.

В Пулково отметили, что ВВСС в праве вводить системы предоплаты в случае просрочки платежей. Такая схема позволяет снизить коммерческие риски и риски для пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково задерживается вылет 14 самолетов. Среди них рейсы в Стокгольм, Нижний Новгород, Париж, Воронеж, и Душанбе.