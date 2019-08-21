В Сестрорецке из асфальта забил фонтан

В Сестрорецке из-под асфальта хлынула вода. Все произошло на одной из улиц города.

В сети появилось видео с места события. Ролик опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На ролике видно, что вода бьет из земли около пожарной машины. Столб воды почти достигает высоту автомобиля. В комментариях к записи граждане предполагают, что служба заправлялась водой и сорвала гидрант.

Официальной информации по факту прорыва еще не поступало. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что трубу прорвало в Северной столице. На участке инцидента все заброшено камнями и обрызгано грязью, образовалась яма. Пользователи соцсети рассказали о происходящем и опубликовали фото с места происшествия.