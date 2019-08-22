«Сотрудницы газовой службы» похитили деньги у пенсионерки в Ленобласти

После их ухода женщина обнаружила, что с ее банковской карты пропали девять тысяч рублей. Фото: pixabay

После их ухода женщина обнаружила, что с ее банковской карты пропали девять тысяч рублей. Фото: pixabay

Правоохранители расследуют дело о мошенничестве в отношении пожилой женщины в Гатчинском районе Ленобласти.

По данным регионального управления МВД России, днем 21 августа домой к 74-летней жительнице поселка Елизаветино пришли две неизвестные женщины и представились сотрудницами газовой службы. Женщины предложила пенсионерке установить датчик угарного газа, стоимость которого составляет 30 тысяч рублей.

После их ухода женщина обнаружила, что с ее банковской карты пропали девять тысяч рублей.

По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по сатье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемых преступниц.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за сутки в Петербурге произошло два факта мошенничества в отношении пенсионерок. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства фактов мошенничества в отношении пожилых женщин в Петербурге.