«Сотрудницы газовой службы» похитили деньги у пенсионерки в Ленобласти

Правоохранители расследуют дело о мошенничестве в отношении пожилой женщины в Гатчинском районе Ленобласти.
По данным регионального управления МВД России, днем 21 августа домой к 74-летней жительнице поселка Елизаветино пришли две неизвестные женщины и представились сотрудницами газовой службы. Женщины предложила пенсионерке установить датчик угарного газа, стоимость которого составляет 30 тысяч рублей.
После их ухода женщина обнаружила, что с ее банковской карты пропали девять тысяч рублей.
По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по сатье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемых преступниц.
Ранее GazetaSPb сообщала, что за сутки в Петербурге произошло два факта мошенничества в отношении пенсионерок. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства фактов мошенничества в отношении пожилых женщин в Петербурге.