Балтийский судомеханический завод не выполнил требования прокурора

Балтийский судомеханический завод не выполнил требования прокурора
Балтийский судомеханический завод. Фото: Google Maps

ОАО «Балтийский судомеханический завод» обязали выплатить штраф. Предприятие не исполнило требования Петербургского транспортного прокурора.

Прокуратура ранее обнаружила в работе завода нарушения закона о транспортной безопасности. Руководству предприятия вынесли предписания об устранении нарушения. Однако меры были приняты не в полном объеме и с нарушением сроков, сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.

Решением мирового судьи «Балтийский судомеханический завод» привлечен к административной ответственности. Предприятию предстоит выплатить штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура Петербурга оштрафовала директора филиала ФНЦ ВНИТИП РАН за нарушения содержания птиц в условиях вивария в городе Ломоносов. Размер штрафа составил 2 тыс. рублей. Нарушения были обнаружены во время проверки в Институте.

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