На КАДе у съезда на Московское шоссе образовалась пробка в результате ДТП

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в котором задействованы три транспорта. Все произошло на внутренней стороне КАД, у съезда на московское шоссе.

«В сторону п. Шушары. Пробка на километр примерно», — пишет очевидец.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор пояснил, что участниками аварии являются фура, микроавтобус и легковой автомобиль.

В комментариях пользователи заявили, что пробка тянется от Софийской улицы, а также «стоят» все прилегающие съезды.

К записи также прикреплены фотографии с места происшествия.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Северной столицы пытался хорошо подзаработать на арендованном автомобиле. Мужчина попытался продать иномарку.