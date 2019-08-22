На КАДе у съезда на Московское шоссе образовалась пробка в результате ДТП

На КАДе у съезда на Московское шоссе образовалась пробка в результате ДТП
На месте происшествия пробка. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в котором задействованы три транспорта. Все произошло на внутренней стороне КАД, у съезда на московское шоссе.

«В сторону п. Шушары. Пробка на километр примерно», — пишет очевидец.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор пояснил, что участниками аварии являются фура, микроавтобус и легковой автомобиль.

В комментариях пользователи заявили, что пробка тянется от Софийской улицы, а также «стоят» все прилегающие съезды.

К записи также прикреплены фотографии с места происшествия.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Северной столицы пытался хорошо подзаработать на арендованном автомобиле. Мужчина попытался продать иномарку.

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