ГАТИ собрала спецгруппу для контроля за аварийными работами на сетях

ГАТИ собрала спецгруппу для контроля за аварийными работами на сетях
ГАТИ усилил контроль за аварийными работами. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге специальная группа Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) будет контролировать аварийный работы на инженерных сетях. Собрать её было решено из-за многочисленных нарушений.

Как пояснил начальник ГАТИ Олег Зотов, специалисты ГАТИ все чаще стали фиксировать в ходе выборочных проверок нарушения сроков при восстановление благоустройства на месте аварий.

Для того, чтобы провести аварийный работы, владельцы инженерных сетей получают разрешения ГАТИ. Устранить аварию и восстановить благоустройство, согласно документации, они должны за пять дней. Однако этих мер оказалось недостаточно.

Специально собранная группа будет проводить сплошной мониторинг аварийных работ во всех районах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после вмешательства ГАТИ на Наличной улицу восстановили газон.

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