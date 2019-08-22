Работы на мосту через реку Лубья продлили до сентября

Первую полосу и полосу безопасности КАД в районе транспортной развязки с Рябовским шоссе перекроют до 1 сентября. Причина этого — продление дорожных работ на мосту через реку Лубья.
Две полосы КАД перекрыты с 20 июля. Ремонт на одной из них полностью завершен. Однако из-за увеличения объема бетонных работ, пришлось продлить ремонт на другой полосе до 1 сентября.
Для автомобилей перекрыты первая полоса и полоса безопасности. На второй, третьей и четвертой полосе скорость ограничена до 50 км/час.
«На мосту через реку Лубья в круглосуточном режиме производятся работы по ликвидации дефектов дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Водителей об ограничениях информируют дорожные знаки, световая сигнализация и табло переменной информации.
Работы выполняет ООО «ЕвроТрансСтрой».
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в районе развязки КАД с трассой «Петербург — Матокса» на год перекроют одну полосу.