Работы на мосту через реку Лубья продлили до сентября

Первую полосу и полосу безопасности КАД в районе транспортной развязки с Рябовским шоссе перекроют до 1 сентября. Причина этого — продление дорожных работ на мосту через реку Лубья.

Две полосы КАД перекрыты с 20 июля. Ремонт на одной из них полностью завершен. Однако из-за увеличения объема бетонных работ, пришлось продлить ремонт на другой полосе до 1 сентября.

Для автомобилей перекрыты первая полоса и полоса безопасности. На второй, третьей и четвертой полосе скорость ограничена до 50 км/час.

«На мосту через реку Лубья в круглосуточном режиме производятся работы по ликвидации дефектов дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона», — отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителей об ограничениях информируют дорожные знаки, световая сигнализация и табло переменной информации.

Работы выполняет ООО «ЕвроТрансСтрой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в районе развязки КАД с трассой «Петербург — Матокса» на год перекроют одну полосу.