Долгострой «Прибалтийский» введут в эксплуатацию в августе

Долгострой &#171;Прибалтийский&#187; введут в эксплуатацию в августе
ЖК "Прибалтийский". Фото: pribaltiyskij-official.ru

В Петербурге до конца августа введут в эксплуатацию жилой комплекс «Прибалтийский» на улице Маршала Казакова. Это последний из объектов обанкротившейся группы компаний «Город».

Проблемный объект проинспектировал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Вместе с ним в объезде участвовали представители комитета по строительству, районной администрации и Фонда капитального строительства.

Сдать жилой комплекс на 589 квартир обещают до конца августа.

Линченко также посетил квартал №21, ограниченный улицами Доблести и Маршала Казакова, Ленинским проспектом и проспектом героев. На участке строители ликвидировали незаконную свалку. Сейчас территорию готовят к строительству подстанции скорой помощи и двух детских садов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Николай Линченко проинспектировал строительство соцобъектов в четырех районах Петербурга.

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