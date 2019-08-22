Долгострой «Прибалтийский» введут в эксплуатацию в августе

В Петербурге до конца августа введут в эксплуатацию жилой комплекс «Прибалтийский» на улице Маршала Казакова. Это последний из объектов обанкротившейся группы компаний «Город».

Проблемный объект проинспектировал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Вместе с ним в объезде участвовали представители комитета по строительству, районной администрации и Фонда капитального строительства.

Сдать жилой комплекс на 589 квартир обещают до конца августа.

Линченко также посетил квартал №21, ограниченный улицами Доблести и Маршала Казакова, Ленинским проспектом и проспектом героев. На участке строители ликвидировали незаконную свалку. Сейчас территорию готовят к строительству подстанции скорой помощи и двух детских садов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Николай Линченко проинспектировал строительство соцобъектов в четырех районах Петербурга.