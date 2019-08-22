Ведущие специалисты Петербурга зарабатывают меньше московских

Специалисты подсчитали зарплату ведущего специалиста Северной столицы. Оказалось, что работник ежемесячно должен зарабатывает не менее 66 тыс. рублей, при трех летнем опыте работы.

В Москве такие специалисты ежемесячно получают больше. Согласно данным аналитического исследования HeadHunter, в столице они зарабатывают более 85 тыс. рублей.

По Северо-Западному федеральному округу зарплата снижается до 51 тыс. рублей.

Специалисты отмечают, что средний заработок петербуржцев за год вырос на 3,5%.

Ранее в GazetaSPb сообщали о повышении зарплаты жителей России. В настоящее время средняя заработная плата россиян составляет 30 тыс. рублей. Однако в стране наблюдается расслоение — кто-то еле держится от зарплаты до зарплаты, когда другие живут ни в чем себе не отказывая.