Ведущие специалисты Петербурга зарабатывают меньше московских

Ведущие специалисты Петербурга зарабатывают меньше московских
По зарплате Петербург на втором месте. Фото: pixabay.com

Специалисты подсчитали зарплату ведущего специалиста Северной столицы. Оказалось, что работник ежемесячно должен зарабатывает не менее 66 тыс. рублей, при трех летнем опыте работы.

В Москве такие специалисты ежемесячно получают больше. Согласно данным аналитического исследования HeadHunter, в столице они зарабатывают более 85 тыс. рублей.

По Северо-Западному федеральному округу зарплата снижается до 51 тыс. рублей.

Специалисты отмечают, что средний заработок петербуржцев за год вырос на 3,5%.

Ранее в GazetaSPb сообщали о повышении зарплаты жителей России. В настоящее время средняя заработная плата россиян составляет 30 тыс. рублей. Однако в стране наблюдается расслоение — кто-то еле держится от зарплаты до зарплаты, когда другие живут ни в чем себе не отказывая.

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