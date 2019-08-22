Жительница Петербурга организовала «смертельную зоогостиницу» для кошек

Жители Санкт-Петербурга пожаловали на зоогостиницу, организованную на Русановской улице. Люди сообщили, что ее владелица издевается над домашними животными.

По предварительным данным, от рук хозяйки-живодерки погибло 7 животных, около 30 пострадало.

Мертвые кошки были обнаружены в подъезде дома, некоторые из них были выгнаны за пределы квартиры. Как пишет «78», питомник для животных был обустроен в квартире-студии.

Владельцы рассказали, что домой их питомцы вернулись в плохом состоянии, некоторые были больными.

По факту произошедшего проводится проверка. На место прибыли сотрудники правопорядка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в тюремном питомнике завели новых птиц. Осужденные теперь ухаживают за павлинами.