В Петербурге на Автобусной въехали в автобус

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса. Инцидент случился сегодня, 22 августа.

Автомобиль Hyundai Solaris не пропустил автобус на пересечении улиц Автобусной и Маршала Новикова.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Склад горит на Складской. Подбит автобус на Автобусной», — комментирует пользователь.

На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль въехал автобусу в бок. Капот «легковушки» сильно пострадал, сработали подушки безопасности. На автобусе, кажется, нет даже царапин.

Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали о ДТП в Пушкинском районе. Автомобили врезались лоб в лоб. На место прибыли машина реанимации и пожарная служба. Все произошло на регулируемом перекрестке.