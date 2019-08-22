На перекрестке в Пушкине случилось лобовое ДТП

На перекрестке в Пушкине случилось лобовое ДТП
На место прибыла реанимация. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе произошло ДТП, участниками которого стали две иномарки. Инцидент произошел сегодня, 22 августа, на перекрестке Школьной улицы и Октябрьского бульвара.

«Лоб в лоб столкнулись камри с hbb», — пишет автор.

О случившемся сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор также добавил, что на место происшествия прибыли реанимация и пожарные.

«На этой Школьной улице всегда что-то происходит», — комментирует подписчик.

Капоты автомобилей сильно пострадали, на проезжей части разбросаны осколки и отлетевшие детали.

Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали ДТП на Черной речке. На место прибыли сотрудники ОМОН.

город Пушкин дтп реанимация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Донецк наш: В центре ДНР развевается российский флаг
В Петербурге на Автобусной въехали в автобус
Дорожные работы на два дня перекроют 2-ю Советскую
«Титаник» на дне Атлантики скоро разрушится
Более 3,8 млн бюллетеней напечатают для выборов губернатора Петербурга
На перекрестке в Пушкине случилось лобовое ДТП
Захарова высмеяла Зеленского за его заявления по поводу G8
Общий магазин МТС и “М.Видео” могут открыть в Петербурге до конца года