В результате ДТП на Савшукина в реанимацию попал ребенок

Стали известны детали ДТП, которое произошло у дома №14 по Савушкиной улице. Все случилось сегодня, около 14:30.

Водитель Volkswagen Jetta двигался в сторону метро Черная речка. На перекрестке он выехал на трамвайные пути (под кирпич), где стоял Nissan. Очевидцы уточнили, что нарушитель находился в неадекватном состоянии.

В результате аварии машина реанимации увезла пострадавших в Nissan – мужчину и ребенка. Женщина, также находившаяся в «легковушке», уехала на скорой.

Обо всем рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор также добавил, что виновного в инциденте увезли на медицинское освидетельствование.

Ранее в GazetaSPb писали, что к месту ДТП прибыли ОМОН, скорая, реанимация и пожарные.