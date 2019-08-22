Из-за ДТП на Софийской в сторону Колпино собирается пробка

Из-за ДТП на Софийской в сторону Колпино собирается пробка
Движение потока слабое. Фото: vk.com/spb_today

На Софийской улице произошло ДТП с тремя автомобилями. Инцидент произошел сегодня, 22 августа.

Со слов очевидцев, по направлению в сторону Колпино столкнулись Daewoo Matiz, Opel и большегруз. На место происшествия прибыла скорая помощь и реанимация. Информация о пострадавших не сообщается.

«Третий день подряд, на ровном месте», — комментирует пользователь.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакет».

Согласно данным «Яндекс.Карты», в районе аварии действительно движение «слабое». Скорость потока составляет 15 км/час.

Ранее в GazetaSPb сообщала о ДТП на Савушкина, в результате которого в реанимацию попала вся семья, среди них была девочка. Виновный в происшествии оказался в неадекватном состоянии. Его увезли на мед.экспертизу.

дтп новости спб софийская улица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
25 августа в Петербурге в пятый раз состоится «День русской музыки»
На Мытнинской открылся сквер, придуманный петербурженкой
Две петербурженки появятся в «Пацанках»
Петербуржцы первыми в России испытают «Сириус»
В Петербурге открылся форум контрактных отношений
Учёные опубликовали простой способ продления жизни
Из-за ДТП на Софийской в сторону Колпино собирается пробка
В Петербурге испытают новые модели автобусов