Из-за ДТП на Софийской в сторону Колпино собирается пробка

На Софийской улице произошло ДТП с тремя автомобилями. Инцидент произошел сегодня, 22 августа.

Со слов очевидцев, по направлению в сторону Колпино столкнулись Daewoo Matiz, Opel и большегруз. На место происшествия прибыла скорая помощь и реанимация. Информация о пострадавших не сообщается.

«Третий день подряд, на ровном месте», — комментирует пользователь.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакет».

Согласно данным «Яндекс.Карты», в районе аварии действительно движение «слабое». Скорость потока составляет 15 км/час.

Ранее в GazetaSPb сообщала о ДТП на Савушкина, в результате которого в реанимацию попала вся семья, среди них была девочка. Виновный в происшествии оказался в неадекватном состоянии. Его увезли на мед.экспертизу.