Опубликовано видео полёта новейшего российского БЛА

Опубликовано видео полёта новейшего российского БЛА
БЛА "Форпост-Р" в полёте. Фото: Министерство обороны / YouTube / Скриншот

Министерство обороны опубликовало на своем канале в соцсети YouTube кадры первого полета БЛА «Форпост-Р».

Сообщается, что он начнёт поступать в войсковые части в 2020-м году. Как передает ТАСС, данный объект является полностью обновлённой версией аппарата «Форпост», ранее положительно зарекомендовавшего себя в испытаниях и боевом использовании.

На сегодняшний день комлекс имеет возможность вести круглосуточную разведку с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Помимо этого, он снабжён новой системой защиты от радиоперехвата. Масса БЛА — 500 килограммов, продолжительность полёта — 18 часов, потолок высоты — 6 тысяч метров.

Ранее GazetaSPb передавала о готовящемся штурме офиса Sony в Техасе.

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