Чиновник из Дагестана на 34 года завысил свой возраст ради пенсии

C марта 2018-го по июль 2019 года чиновник из Дагестана получил свыше 155 тысяч рублей. Фото: pixabay

C марта 2018-го по июль 2019 года чиновник из Дагестана получил свыше 155 тысяч рублей. Фото: pixabay

Замглавы дагестанского села завысил свой возраст на 34 года ради того, чтобы иметь возможность получать пенсию по старости. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Прокуратура установила в ходе проверки, что 28-летний госслужащий получил поддельный паспорт в отделе УФМС по Левашинскому район. Помимо этого, чиновник подделал трудовую книжку, где указал, что с 1985 года по 1996 год работал в колхозе.

После фальсификации документов он обратился в районное отделение Пенсионного фонда России и попросил оформить ему выплаты.

Известно, что с марта 2018-го по июль 2019 года чиновник из Дагестана получил свыше 155 тысяч рублей.

Сейчас на него возбуждено уголовное ело о мошенничестве, а против сотрудников районных отделений ПФР и миграционной службы — о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подозреваемого в краже полумиллиарда рублей у Эрмитажа чиновника отправили под домашний арест.