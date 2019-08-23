Глава обанкротившейся компании на три дня утаил печати и документы

Прокуратура Петербурга нашла нарушения законодательства о банкротстве в компании ООО «КонтрСтрой». Бывший начальник не передал конкурсному управляющему печати и документы.

В компании «КонтрСтрой» была введена процедура конкурсного производства с утверждением конкурсного управляющего. Передать ему бухгалтерию, печати, штампы, материальные ценности и документацию экс-глава должен был в течение трех дней. Однако, он этого не сделал.

Конкурсный управляющий обратился в прокуратуру. По результатам проверки бывшему руководителю «КонтрСтрой» вынесено предупреждение. Решение принял арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ЗАО «Проектное агентство». Компания выступала подрядчиком при строительстве «Газпром Арены» и на объектах «Водоканала».