Глава обанкротившейся компании на три дня утаил печати и документы

Глава обанкротившейся компании на три дня утаил печати и документы
Прокуратура устранила нарушения законодательства о банкротстве. Фото: pixabay.com

Прокуратура Петербурга нашла нарушения законодательства о банкротстве в компании ООО «КонтрСтрой». Бывший начальник не передал конкурсному управляющему печати и документы.

В компании «КонтрСтрой» была введена процедура конкурсного производства с утверждением конкурсного управляющего. Передать ему бухгалтерию, печати, штампы, материальные ценности и документацию экс-глава должен был в течение трех дней. Однако, он этого не сделал.

Конкурсный управляющий обратился в прокуратуру. По результатам проверки бывшему руководителю «КонтрСтрой» вынесено предупреждение. Решение принял арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ЗАО «Проектное агентство». Компания выступала подрядчиком при строительстве «Газпром Арены» и на объектах «Водоканала».

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