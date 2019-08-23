Фрегат «Адмирал флота Касатонов» ушел на испытания в море

Фрегат &#171;Адмирал флота Касатонов&#187; ушел на испытания в море
Фрегат "Адмирал фота Касатонов". Фото: Северная верфь

На заключительный этап заводских испытаний ушел фрегат «Адмирал фота Касатонов», построенный на заводе «Северная верфь» в Петербурге.

В ходе испытаний, как сообщили в ПАО СЗ «Северная верфь», будет проверена работа всех систем, механизмов, оборудования, техники и вооружения судна.

«Мы уходим в море на достаточно продолжительный срок, чтобы максимально подготовить корабль к дальнейшей службе», — рассказал командир корабля капитан I ранга Иван Рогатин.

По результатам проверки будет принято решение о вводе фрегата в состав Северного флота.

«Адмирал флота Касатонов» — первый серийный корабль проекта 22350. Среди его задач поражение надводных кораблей, уничтожение подлодок, дозорная служба, охрана госграниц и участие в миротворческих операциях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на заводе «Северная верфь» заложили третий траулер проекта 170701 «Капитан Осташков».

испытания корабль новости спб северная верфь фрегат
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Для предпринимателей в Петербурге проводят семинары об отходах
Российская компания требует от Шварценеггера и Джеки Чана 216 млн рублей
Электрик сломал ребра в спортивном магазине в Лигово
У незаконных торговцев в 2019 году изъяли оборудование на 24 млн
Твиттер пожаловался в Верховный суд на штраф РКН в 3 тыс. рублей
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» ушел на испытания в море
В Кингисеппе посадили эстонку за контрабанду наркотиков
Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят поезда