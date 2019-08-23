Фрегат «Адмирал флота Касатонов» ушел на испытания в море

На заключительный этап заводских испытаний ушел фрегат «Адмирал фота Касатонов», построенный на заводе «Северная верфь» в Петербурге.

В ходе испытаний, как сообщили в ПАО СЗ «Северная верфь», будет проверена работа всех систем, механизмов, оборудования, техники и вооружения судна.

«Мы уходим в море на достаточно продолжительный срок, чтобы максимально подготовить корабль к дальнейшей службе», — рассказал командир корабля капитан I ранга Иван Рогатин.

По результатам проверки будет принято решение о вводе фрегата в состав Северного флота.

«Адмирал флота Касатонов» — первый серийный корабль проекта 22350. Среди его задач поражение надводных кораблей, уничтожение подлодок, дозорная служба, охрана госграниц и участие в миротворческих операциях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на заводе «Северная верфь» заложили третий траулер проекта 170701 «Капитан Осташков».