На границе с Финляндией поймали россиян, пытавшихся перевезти партию сыра

Около 15 килограммов сыра было спрятано в штатном месте запасного колеса в автомобиле марки «Ситроен», но были пойманы пограничниками.

Сотрудники выборгской таможни задержали на границе с Финляндией автомобиль «Ситроен». Водитель автомобиля спрятал санкционный сыр от таможенников в запасном колесе. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления.

Случай произошел на посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Брусничное». Пассажирка автомобиля «Ситроен», прибывшего на российско-финскую границу, заявила о том, что ей необходимо задекларировать 18 упаковок бытовой химии, при этом водитель машины заявил, что товары не перевозит.

В ходе осмотра автомобиля сотрудники таможни обнаружили сыр финского производства. Мужчина спрятал его в запасное колесо.

Он признался, что пытался провезти 21 упаковку сыра общей массой в 15 килограммов.

По данному факту возбуждено административное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировске уничтожили два центнера санкционных колбас и сыров.