В Ленобласти ВАЗ съехал в кювет и врезался в дерево, пассажир погиб

Пассажир 1966 года рождения скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Фото: pixabay

Пассажир 1966 года рождения скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Фото: pixabay

В Тихвинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которого один пассажир скончался на месте.

Как сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла вечером 22 августа на 150-м километре трассы «Лодейное поле — Тихвин — Будогощь». Водитель 1970 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21114 по неизвестным причинами не справился с управлением и улетел в кювет, где врезался в дерево.

В результате аварии водитель авто был госпитализирован в медучреждение, а пассажир 1966 года рождения скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

По данным регионального главка МВД России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель Ford влетел в дерево и чуть не погиб.