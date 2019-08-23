В Ленобласти ВАЗ съехал в кювет и врезался в дерево, пассажир погиб

В Тихвинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которого один пассажир скончался на месте.
Как сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла вечером 22 августа на 150-м километре трассы «Лодейное поле — Тихвин — Будогощь». Водитель 1970 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21114 по неизвестным причинами не справился с управлением и улетел в кювет, где врезался в дерево.
В результате аварии водитель авто был госпитализирован в медучреждение, а пассажир 1966 года рождения скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.
По данным регионального главка МВД России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель Ford влетел в дерево и чуть не погиб.