Заказчики должны закрыть 3,5 тысячи ордеров ГАТИ в 2019 году

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала 3 тыс. 506 ордеров, закрыть которые необходимо в агротехнический период 2019 года.

Разрешения, в частности, оформлялись на проведение земельных работ, благоустройство, ремонт покрытий и установку строительных лесов на фасадах зданий.

«Заказчикам и производителям работ необходимо обратить внимание на соблюдение сроков проведения работ» – подчеркнул начальник ГАТИ Олег Зотов.

Зотов также отметил, что восстановление благоустройства должно быть качественным.

Часть заказчиков уже завершили все необходимые работы. В том числе, выполнены работы по реконструкции теплосети на Светлановском проспекте. За них отвечала ООО «Инженерная компания». А также работы по благоустройству на улице Димитрова, производимые ООО «СК «БАС».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГАТИ создала спецгруппу для контроля аварийных работ на инженерных сетях.