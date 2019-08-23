Пьяный пенсионер задушил своего знакомого и вынес тело во двор в Ленобласти

Пьяный пенсионер задушил своего знакомого и вынес тело во двор в Ленобласти
Сейчас задержанному предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. Фото: pixabay

Жителю поселка Лисино-Корпус Тосненского района предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

Как сообщает СУ СК РФ по Ленобласти, 14 августа к мужчине в гости пришел его 43-летний знакомый, с которым они начали распивать алкогольные напитки. Из-за нежелания гостя покидать дом, возник конфликт, в ходе которого хозяин руками задушил своего собутыльника, после чего вынес и оставил его тело во дворе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 56-летнего знакомого погибшего, являющегося пенсионером органов системы исполнения наказаний.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 КУ РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас задержанному предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. По уголовному делу выполняются действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, также назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти мужчина задушил возлюбленную веревкой и попытался замести следы.

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