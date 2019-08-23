В выходные в Ленобласти будет сыро и ветрено

Ночью и в первой половине дня в регионе пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах ливни и грозы. Фото: pixabay

Ночью и в первой половине дня в регионе пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах ливни и грозы. Фото: pixabay

В грядущие выходные ленинградцев ожидает облачная погода с дождями и сильным ветром, при этом будет довольно тепло.

В первый день выходных, 24 августа, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью и в первой половине дня в регионе пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах ливни и грозы. Днем ожидается северо-западный ветер с порывами 15 метров в секунду.

Несмотря на осадки и ветер, температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. Ночью температура будет колебаться от 11 до 16 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет понижаться ночью и повысится днем.

МЧС предупреждает о возможном подтоплении дорог и жилого сектора. Также отмечается, что подобные погодные условия могут негативно сказаться на дорожной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август.