Суббота в Ленобласти пройдет с ливнями, грозами и сильным ветром

Первый выходной после рабочей недели встретит жителей Ленинградской области сильным ветром и дождем.

Завтра, 24 августа, местами ожидаются продолжительные ливни и грозы. Согласно данным СЗ УГМС, порывы ветра будут достигать до 15 м/сек.

МЧС рекомендует гражданам воздержаться от посещения лесов и выхода на воду. Жителям стоит быть внимательными, порывы ветра могут привести к падению деревьев. Из-за чего лучше оставлять автомобили вдали от них.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что погода спасла жизнь ребенку в Омской области. Мальчик сумел продержаться до прихода помощи. В его поисках участвовало около 600 человек.