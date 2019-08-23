На Дальневосточном образовался «паровозик» из автомобилей

На Дальневосточном проспекте Северной столицы случилось ДТП, пострадали сразу несколько автомобилей. Все произошло сегодня, 23 августа, участники движения направлялись в сторону улицы Дыбенко.

В стоящую на светофоре иномарку влетела машина. Предполагается, что водитель не рассчитал тормозной путь и врезался в другого, из-за чего тот влетел впереди стоящего автомобилиста.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», участники аварии не создали препятствия для движения на других полосах дороги.

Данные о возможных пострадавших не сообщаются

Ранее в GazetaSPb писала, что завтра, 24 августа, в Северной столице состоится субботник. Уборка территории пройдет в парке на Смоленке. Комитет по природопользования города приглашает петербуржцев присоединиться к полезным работам.