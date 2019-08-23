Данила Козловский пригласил фанатов сыграть с ним в футбол

Актер Данила Козловский в своем Instagram пригласил поклонников сыграть с ним в футбол. Игра пройдет в Москве 22 сентября.

В рамках футбольного турнира «Меняй игру» актер будет играть в команде Сергея Игнашевича и сразится в финале с командой, которая наберет больше всего средств на помощь детям.

Принять участие в турнире могут как футболисты, так и просто любители. Команда должна состоять из шести человек, регистрация которых необходима на официальном сайте турнира.

«Команды, которые соберут наибольшие суммы, будут бороться за шанс сразиться со мной в финальном матче», — заявил артист.

Ранее в GazetaSPb сообщали о благотворительном забеге в парке 300-летия. Мероприятие проводилось в пользу Центра комплексной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».