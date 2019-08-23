Единороссы проверят качество продаваемой школьной формы по стране

Единороссы проверят качество продаваемой школьной формы по стране
Результаты направят в Роспотребнадзор уже к 1 сентября. Фото: /pixabay.com

Перед началом учебного года на территории России будет проведена проверка качества школьной формы, а также условия ее продажи.

Проверку намерена провести «Единая Россия». Инспекцией будут осмотрены более 1000 торговых точек.

Депутат Госдумы и координатор партпроекта ЕР «Народный контроль» Анна Кувычко заявила, что результаты проверки направят в Роспотреднадзор к 1 сентября.

Кувычко также отметила, что родители школьников не должны беспокоиться, что форма приносит детям дискомфорт или является небезопасной. И напомнила, что маркировка на детской одежде «100% полиэстер» недопустима.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в школах могут ввести уроки по компьютерным играм. Авторы инициативы уверены, что такие занятия помогут детям развить логическое мышление, они научатся работать в команде и быстро принимать решение.

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