В Любашинском саду состоялось торжественное открытие фонтана

. Фонтан в Любашинском саду стал уникальным благодаря беседке для отдыха прямо посреди фонтана. Скриншот: vk.com/kalin_spb

. Фонтан в Любашинском саду стал уникальным благодаря беседке для отдыха прямо посреди фонтана. Скриншот: vk.com/kalin_spb

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия фонтана в Любашинском саду в субботу, 24 августа.

Объект открыли после ремонта, который начался еще в конце мая текущего года. Его проект стал самым масштабным по реализации в Петербурге. Данный объект стал одним из победителем в конкурсе «Фонтан для горожан». Более трех десятков тысяч петербуржцев проголосовали за его реконструкцию. Его ремонт завершили досрочно.

Работники полностью избавились от старой конструкции, сделали новую чашу, проложили новые сети водоснабжения и водоотведения. Фонтан в Любашинском саду стал уникальным благодаря беседке для отдыха прямо посреди фонтана, к ней ведут два мостика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фонтан в саду 30-летия Октября забил после ремонта.