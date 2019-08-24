В Любашинском саду состоялось торжественное открытие фонтана

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия фонтана в Любашинском саду в субботу, 24 августа.
Объект открыли после ремонта, который начался еще в конце мая текущего года. Его проект стал самым масштабным по реализации в Петербурге. Данный объект стал одним из победителем в конкурсе «Фонтан для горожан». Более трех десятков тысяч петербуржцев проголосовали за его реконструкцию. Его ремонт завершили досрочно.
Работники полностью избавились от старой конструкции, сделали новую чашу, проложили новые сети водоснабжения и водоотведения. Фонтан в Любашинском саду стал уникальным благодаря беседке для отдыха прямо посреди фонтана, к ней ведут два мостика.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фонтан в саду 30-летия Октября забил после ремонта.