Фонтан в саду 30-летия Октября забил после ремонта

Фонтан будет работать каждый день с 8 до 23 часов. Фото: gov.spb.ru

Фонтан будет работать каждый день с 8 до 23 часов. Фото: gov.spb.ru

Объект победил в опросе “Фонтан для горожан” Санкт-Петербурга.

Фонтан в саду 30-летия Октября, победивший в опросе “Фонтан для горожан”, торжественно запустили в четверг 8 августа. Он будет работать каждый день с 8 до 23 часов.

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский заявил, что фонтан появился благодаря активистам Ленинграда в 1940-ых годах, и теперь жители Невского района Петербурга снова проявили свою активную позицию.

Ремонт начали 29 мая. Старую чашу заменили на новую из более современных материалов. Фонтан получил энергосберегающую подсветку и новые насадки для формирования водной картины. Обновление ждет и фонтан на Замшиной, и скульптуру “Мальчик и гуси” на Королева.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что фонтан в Любашинском саду Петербурга сделают цветным.