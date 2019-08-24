Шведы построят город-курорт на юге Ленинградской области

Первую очередь строительства планируется завершить не позднее III квартала 2022 года. Фото: pixabay

Первую очередь строительства планируется завершить не позднее III квартала 2022 года. Фото: pixabay

Уже этой осенью в Ленобласти начнется строительство первых 15 домов в рамках девелоперского проекта шведской инвестиционной группы CastorX Capital. Договор согласован.

Общая площадь домов, построенных в рамках проекта Gatchina Gardens, составит 53,2 тысячи квадратных метров. Дома возведут высотой до четырех этажей, они будут рассчитаны на 234 квартиры в общей сложности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ЗАО «Управление механизации №67″ (Петербург, подрядчик строительства) Алексей Шестаков». Стоимость контракта не называется.

Стоимость реализации первого этапа проекта оценивается 3,6 миллиарда рублей. Финансовым партнером выступит Сбербанк, который в начале лета предоставил проектное финансирование в размере 1,9 миллиарда рублей.

Первую очередь строительства планируется завершить не позднее III квартала 2022 года, а к 2030 году должны построить около 1 миллиона квадратных метров жилья бизнес-класса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Германия вложит 600 миллионов рублей в строительство в Тосненском районе.