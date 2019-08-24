Ленобласть заняла первое место по наименьшему числу чиновников в России

в прошлом году в Ленобласти на тысячу жителей приходилось наименьшее в России число чиновников - 8,7 человек. Скриншот: @drozdenko_au/ Instagram

в прошлом году в Ленобласти на тысячу жителей приходилось наименьшее в России число чиновников - 8,7 человек. Скриншот: @drozdenko_au/ Instagram

Согласно данным Росстата, в Ленинградской области наименьшее количество чиновников. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте.

По словам Дрозденко, в прошлом году в Ленобласти на тысячу жителей приходилось наименьшее в России число чиновников — 8,7 человек. Это на 5 процентов меньше, чем годом ранее.

Губернатор добавил, что в текущем году по итогам административной реформы продолжится сокращение количества госслужащих. «И это тоже эффективность бюджетных расходов», — подчеркнул Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть попала в четверку регионов по вводу жилья. Ленинградская область числится в лидерах страны по вводу жилья, сообщил Александр Дрозденко. Губернатор региона заявил, то каждый год в Ленобласти сдают 2,5 млн м2 жилых площадей.