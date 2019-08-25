Первоклассник умер, выпив неизвестной жидкости в Тосно

Прибывшие медики были не в силах помочь мальчику, он скончался. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Прибывшие медики были не в силах помочь мальчику, он скончался. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 24 августа, в Тосно мальчик выпил неизвестную жидкость, найденную на улице, после чего ему стало плохо. Прибывшая домой скорая помощь не смогла помочь.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 24 августа, во время прогулки на улице, семилетний мальчик нашел бутылку с неизвестной жидкостью. Ребенок сделал глоток, а когда вернулся домой, пожаловался родителям на плохое самочувствие. Взрослые промыли сыну желудок и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики были не в силах помочь мальчику, он скончался.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты проводят экспертизу осколков бутылки и одежды ребенка. В морге устанавливают причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ульяновске умер один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом.