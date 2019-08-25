На трассе «Сортавала» из-за собаки столкнулись два автомобиля

На трассе &#171;Сортавала&#187; из-за собаки столкнулись два автомобиля
По словам автора публикации, на обочине сидел пострадавший с разбитой головой. Фото: vk.com/spb_today

Перебегавшая дорогу собака стала причиной столкновения двух легковушек. Об автомобиля «в хлам». Собака скончалась.

В воскресенье, 25 августа, на трассе А-121 «Сортавала» в сторону Приозерска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Виновницей аварии стала перебегавшая дорогу собака, ее хозяева погнались за ней, но спасти не успели. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель одного из автомобилей попытался уйти от столкновения с животным, в результате чего врезался в другой. Оба автомобиля оказались разбиты «в хлам». По словам автора публикации, на обочине сидел пострадавший с разбитой головой.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на Литейном пострадали шесть человек.

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