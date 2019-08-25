В Чечне забросали камнями поезд Санкт-Петербург — Махачкала

В Чечне забросали камнями поезд Санкт-Петербург &#8212; Махачкала
Точная дата происшествия не называется. Скриншот: vk.com/publicdagspb

Неизвестные закидали камнями поезд, следовавший из Петербурга в Махачкалу. Инцидент произошел в Чечне, после того, как состав проехал Грозный.

О случившемся рассказали пассажиры поезда в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» вечером 24 августа. По фотографии заметно, что один из кинутых в поезд камней разбил окно в вагоне, осколки разлетелись по всему купе. По словам очевидцев, в результате произошедшего есть пострадавшие.

Кто и зачем это сделал — неизвестно. Точная дата происшествия не называется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поезд из Петербурга в Гомель врезался в “Ниву” на путях. Машину бросили у ж/д полотна на перегоне Вырица — Новинка, сообщает ОЖД 15 августа. При аварии никто не пострадал. Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.

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