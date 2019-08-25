Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле

"Вчера врезались в дерево. Или оно в нас". Фото: @polinadibrova/ Instagram

"Вчера врезались в дерево. Или оно в нас". Фото: @polinadibrova/ Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая супруга Полина врезались в дерево на мотоцикле. Об этом рассказала супруга шоумена в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел, когда семейная пара каталась на мотоцикле в Валдае. По словам Дибровой, они врезались в дерево, но не пострадали. Она также выложила в сеть фотографии, где они с мужем в мотоциклетных шлемах.

«Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», — рассказала Полина в соцсети.

Дибровы поженились в 2009 году, у них родилось трое детей. В 2017 году 28-летняя Диброва получила титул «Миссис Россия».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Киркоров отдыхает в Баку, а поклонники желают ему найти любовь. Подписчики короля российской эстрады думают, что его детям нужна мама, а самому Киркорову – королева.