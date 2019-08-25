Автомобиль сбил пешехода вне зоны перехода на Типанова

Ближе к ночи 25 августа на улице Типанова в Петербурге произошло ДТП. Автомобиль сбил человека вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший госпитализирован.

В пятницу, 25 августа, около половины двенадцатого, на улице Типанова в Московском районе, недалеко от «Окея», сбили перебегавшего дорогу мужчину. По словам очевидцев, он перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Фотографии и видео с места событий опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации рассказал, что пострадавший «не двигается уже минут 5».

Реанимация приехала на место происшествия уже через 10 минут после ДТП. На видео заметно, как мужчину помещают в автомобиль экстренной службы. О состоянии пешехода ничего неизвестно.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пешеход улетел в Мойку вместе с ограждением в результате ДТП.