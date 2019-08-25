Аудиокниги признали полной заменой бумажным

В исследовании участвовали две группы добровольцев: одна группа читала книги, а вторая их слушала. Фото: pixabay

В исследовании участвовали две группы добровольцев: одна группа читала книги, а вторая их слушала. Фото: pixabay

Исследование американских неврологов из Университета Калифорния показало, что на прослушивание аудиокниг мозг реагирует также, как и на обычные бумажные. Результаты исследования опубликованы в Daily Telegraph.

В исследовании участвовали две группы добровольцев: одна группа читала книги, а вторая их слушала. У каждого участника эксперимента специалисты изучали активность участка мозга, которая отвечает за восприятие информации посредством МРТ.

Эксперимент показал, что мозг работает одинаково в обоих случаях. То есть для головного мозга нет разницы, каким образом человек будет воспринимать материал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, что загрязненный воздух может влиять психические заболевания. Оказалось, что в регионах, где зафиксировано наихудшее качество воздуха, тяжелой депрессией болело на 6% больше человек, чем в районах с чистым воздухом.