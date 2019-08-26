В Калининском районе вспыхнули Renault и Ford

В Калининском районе Северной столицы сегодня ночью, 26 августа, вспыхнули две иномарки. Автомобили загорелись на Светлановском проспекте у дома №60.

В результате случившегося у Renault выгорела часть слона и отсек двигателя. У припаркованного неподалеку Ford успели оплавиться только части кузова.

Согласно данным МЧС России по городу, на место происшествия были направлены девять сотрудников личного состава, а также две единицы техники.

Информация о пострадавших не сообщается. Причины возгорания неизвестны.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Калининском районе ночью горел BMW. Сообщение в службу поступило около трех часов ночи. Огонь потушили через 15 минут. Причины возгорания и информация и пострадавших не сообщается.