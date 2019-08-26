В Калининском районе вспыхнули Renault и Ford

В Калининском районе вспыхнули Renault и Ford
Причины возгорания неизвестны. Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

В Калининском районе Северной столицы сегодня ночью, 26 августа, вспыхнули две иномарки. Автомобили загорелись на Светлановском проспекте у дома №60.

В результате случившегося у Renault выгорела часть слона и отсек двигателя. У припаркованного неподалеку Ford успели оплавиться только части кузова.

Согласно данным МЧС России по городу, на место происшествия были направлены девять сотрудников личного состава, а также две единицы техники.

Информация о пострадавших не сообщается. Причины возгорания неизвестны.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Калининском районе ночью горел BMW. Сообщение в службу поступило около трех часов ночи. Огонь потушили через 15 минут. Причины возгорания и информация и пострадавших не сообщается.

калининский район новости спб пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Застройщик Glorax Development выкупил у РЖД участок на Лиговском
Поножовщина с кавказцами отправила двоих петербуржцев в больницу
Петербуржец заплатил сыну четверть миллиона ради выгодной сделки
«Союз МС-13» произвёл успешную перестыковку на МКС
Безработный житель Тихвина сообщил в полицию о ложной угрозе
Дело о краже золота из шкатулки на Васильевском острове идет в суд
Высшее образование у работодателей не в почете
На пр. Просвещения госпитализировали школьницу в тяжелом состоянии