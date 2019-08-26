Памятник летчику Чкалову открыли в Сестрорецке

Память о летчике-испытателе осталась и в Петербурге. Фото: Google.Maps

Память о летчике-испытателе осталась и в Петербурге. Фото: Google.Maps

На открытии показали реконструкции современных контртеррористических операций.

Памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову открыли в Сестрорецке. Торжественная церемония прошла на аэродроме ДОСААФ “Горская”.

Открытие подгадали к празднику воздушного флота РФ, сообщили GazetaSPb в ЗВО 26 августа. На церемонии показали технику и авиацию противовоздушных частей ЗВО и авиации Ленинградской армии. Парашютисты и боксеры провели показательные выступления. На мероприятии можно было увидеть реконструкции боев ВОВ и современных контртеррористических операций.

Валерий Чкалов (1904-1938) командовал самолетом, который впервые в истории перелетел из Москвы в Ванкувер через Северный полюс без пересадок. Погиб при проведении испытаний самолета И-180

Ранее GazetaSPb сообщила, что бюст Юрия Гагарина открыли в Кливленде.